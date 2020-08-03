Начальнику Кропивницкого СИЗО объявлено о подозрении из-за бунта заключенных

Решается вопрос об отстранении руководителя СИЗО от должности и избрании меры пресечения.

Начальнику государственного учреждения «Кропивницкий следственный изолятор» объявлено о подозрении в служебной халатности, которая привела к бунту заключенных в декабре 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, следователи ГБР объявили руководителю учреждения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что представители прокуратуры неоднократно проводили проверки относительно соблюдения требований действующего законодательства в Кропивницком следственном изоляторе и выявляли грубые нарушения (большое количество запрещенных предметов, неработающие замки на дверях, открытые камеры и свободное передвижение заключенных по этажам и т.д.), которые могли в дальнейшем привести к чрезвычайным ситуациям.

«Однако начальник СИЗО ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не принимал мер для обеспечения порядка содержания под стражей лиц и устранения выявленных нарушений в учреждении», - говорится в сообщении.

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании руководителю СИЗО меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2019 года в Кропивницком следственном изоляторе заключенные подняли бунт. Один из них причинил телесные повреждения штатном психологу.

18 декабря в СИЗО ввели 30-дневный специальный режим и отправили спецподразделения полиции.

Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, повлекшей значительный материальный ущерб (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работники государственной уголовно-исполнительной службы выявили тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов.

Установлено, что как минимум 78 заключенных получили телесные повреждения во время спецоперации в учреждении 18 декабря.

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