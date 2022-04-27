Оккупанты ошивались во дворах украинцев целыми группами.

Русские войска были замечены на улице Бучи рядом с телами гражданских.

CNN опубликовал эксклюзивные кадры, снятые дроном 12 и 13 марта. Имя автора не разглашают в целях безопасности.

Телевизионщики отметили, что видео верифицировали и подтвердили его подлинность.

На кадрах, датированных 13 марта, видно, как российская военная техника стоит на перекрестке. Чуть дальше по улице – тела расстрелянных.

Эти же объекты ранее были зафиксированы спутником Maxar Technologies от 18 марта.

На кадрах от 12 марта группа военных прошла на частный двор и что-то искала, припарковав технику у входа на участок.

В CNN обратили внимание, что эти ролики – доказательство того, что трупы в Буче появились уже во время оккупации города русскими войсками.

Трагедия в Буче

Разгромленные российские войска покинули Бучу в конце марта, оставив после себя десятки расстрелянных горожан просто на улицах.

Сотни убитых граждан были похоронены на местном кладбище. Найдены десятки вырытых братских могил.

Есть свидетельства пыток, изнасилования, расстрелов, мародерства российскими оккупантами.

Украинские власти настаивают, что зверства русских в городах под Киевом являются неопровержимым доказательством совершения РФ геноцида по отношению к украинцам.

Точное число убитых неизвестно, продолжается расчистка Бучи от мин, эксгумация тел и т.д.

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