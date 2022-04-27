Он считает, что списки людей, которых должны были расстрелять, составляли не сами российские военные, а кто-то из местных коллаборантов.

В городе Буча Киевской области российские оккупанты убивали местных жителей по составленным спискам. Среди прочего, враг искал активистов, участников АТО и чиновников.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в комментарии канадскому телеканалу CBC, говорится в Facebook Бучанского горсовета.

Возможно, список фамилий помогали составлять местные коллаборанты.

"У них были списки – я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", – сказал Федорук.

По его словам, среди людей, которые должны были быть убиты, были фамилии чиновников.

"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они (оккупанты – УНИАН.) довольствовались теми, кто остался. В основном это были активисты, особенно участники АТО", - добавил Федорук.

Федорук добавил, что оккупанты действовали по указаниям высшего военного руководства России, ведь их после событий в Буче наградили.

Напомним, во время оккупации Бучи Киевской области российские войска безжалостно убивали мирных жителей хотя Минобороны РФ постоянно заявляет, что не причастна к военным преступлениям в пригороде столицы. В то же время, было опубликовано видео, на котором видно военных страны-агрессора рядом с телами украинцев.

Судмедэксперты обнаружили в телах украинских погибших мелкие снаряды. Их русские применяли против мирных людей в Буче и Ирпене. У большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

Справка УНИАН.

После того, как вечером 2 апреля Генштаб ВСУ объявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация о зверствах орков. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что российские палачи убивали связанных людей. Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Кроме того, русские фашисты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, устроившей кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".