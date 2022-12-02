Они должны облегчить ситуацию с энергообеспечением, которая возникла в результате российских ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Украина ожидает сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов, которые должны прибыть и облегчить ситуацию с энергообеспечением, возникшую в результате российских ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По его словам, за девять месяцев войны специалистами "Укрэнерго" были проведены аварийные работы и частично восстановлено электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами подстанциях различного класса напряжения, что составляет 88% всех поврежденных объектов.

Также проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлено 52 из 87 высоковольтных линий электропередач, а это десятки тысяч километров.

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"Значительное количество энергообъектов - подстанции и воздушные линии - после выполнения аварийно-восстановительных работ подвергались повторным повреждениям. Но снова и снова энергетики восстанавливают поврежденное и возвращают свет. Мы получаем оборудование для ремонта практически из всех стран Европы. Нам помогают США, Канада, Япония, ЕС. Везутся сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов", - сказал Шмигаль.

Также он поручил вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову создать координационный штаб, который, собственно, и будет заниматься координацией работы по поставке и распределению генераторов, которые Украина закупает и получает как гуманитарную помощь. Также этот штаб будет заниматься обеспечением достаточного количества горючего для этих генераторов.

"Должны четко определить приоритеты. Обеспечить всю критическую инфраструктуру и все "пункты несокрушимости". Это первоочередная задача", - добавил он.

Удары по критической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, с начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя атака была совершена 23 ноября. В этот день Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них были сбиты. Ракеты поразили ряд энергообъектов, вызвав блэкаут.

Только в конце прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности сохраняется.

Кроме того, во многих городах продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

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