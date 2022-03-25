В Киеве задержали россиянина, перевозившего огнестрельное оружие и боеприпасы.
Как информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева гражданину РФ сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
По данным правоохранителей, во время обыска автомобиля "Хонда Аккорд", которым управлял мужчина, изъят автомат системы Калашникова модели "АКМ" калибра 7,62х39 мм и 445 патронов с различной маркировкой.
Сейчас правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению диверсионной деятельности и других преступных действий.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе на заправке задержали иностранца с гранатами.
Кроме того, только Национальной полицией за месяц полномасштабной войны в Украине было обезврежено около сотни диверсионно-разведывательных групп - более 500 диверсантов.