Во время обыска машины мужчины изъяли автомат и 445 патронов с различной маркировкой.

В Киеве задержали россиянина, перевозившего огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева гражданину РФ сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным правоохранителей, во время обыска автомобиля "Хонда Аккорд", которым управлял мужчина, изъят автомат системы Калашникова модели "АКМ" калибра 7,62х39 мм и 445 патронов с различной маркировкой.

Сейчас правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению диверсионной деятельности и других преступных действий.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе на заправке задержали иностранца с гранатами.

Кроме того, только Национальной полицией за месяц полномасштабной войны в Украине было обезврежено около сотни диверсионно-разведывательных групп - более 500 диверсантов.

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