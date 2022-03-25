Только Национальной полицией за это время было обезврежено около сотни ДРГ.

Только Национальной полицией за месяц войны было обезврежено около сотни диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время информационного телемарафона.

"Отмечаем дальнейшую активность диверсионно-разведывательных групп. Только органами Национальной полиции за месяц этой войны было обезврежено около сотни ДРГ с общим количеством членов более 500 лиц", - сказал Енин.

По его словам, сегодня в Киеве на территории Подольского района задержаны четыре представителя ДРГ, которые снимали блокпосты и другие военные объекты.

"И в дальнейшем содержимое их телефонов четко подтвердило как факты сбора указанной информации, так и передачи ее российским спецслужбам", - добавил первый заместитель главы МВД.

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что участники этой ДРГ фотографировали размещение блокпостов на территории города и передавали эту информацию врагу.

"В Подольском районе задержали группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. В ее состав входили трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанных передали сотрудникам профильных служб для установления других участников диверсионно-разведывательной деятельности.

Как сообщал УНИАН, неделю назад, по состоянию на 18 марта, с начала российского вооруженного вторжения в Киеве было обнаружено и уничтожено 35 российских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее УНИАН публиковал инструкцию от СБУ о том, что делать, если вы встретились с вражеской ДРГ или диверсантом.

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