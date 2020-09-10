Проводник бросил сумку пассажира прямо в него, из-за чего тот упал на перрон.

На железнодорожной станции "Киев-Пассажирский" мужчина пытался запрыгнуть в поезд, который уже тронулся, но из-за действий проводника едва не упал на пути.

Читайте такжеЗастряли колеса коляски: в Днепре полуторагодовалую девочку сбил поезд (видео)Об этом говорится в сюжете "Завтрака с 1+1". "Это видео появилось накануне в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный". Автор видео сначала снимает своего товарища, а потом резко переводит камеру налево. Там в уже начавший движение вагон пытается запрыгнуть мужчина. Помешал проводник, который бросает сумку пассажира прямо в него, из-за чего тот падает на перрон. Слышно, как поезд начинает тормозить", - говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

Дальше видно, как к мужчине сразу подбежали другие люди. Он сильно не пострадал. Но пассажир чудом не упал под колеса поезда. В комментариях под видео люди осуждают преимущественно пассажира.

На сайте Укрзализныци в разделе "Пассажирам" изложены правила безопасности. В пункте 2.4 четко написано: пассажирам запрещается заходить в вагон и выходить из вагона во время движения поезда. "То есть пассажир в этом случае — нарушитель. Но так ли должен действовать проводник? Должен ли он выбрасывать сумку человека и, фактически, выталкивать из вагона? Можно предположить, что проводник на столичном вокзале решил поезд не задерживать...",- говорится в сюжете.

"Сніданок" обратился к "Укрзализныце" за разъяснениями. Там пояснили, что сейчас идет служебное расследование и уже сегодня, 10 сентября, пообещали обнародовать его результаты.

Осторожно, на видео нецензурная брань!

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Автор: УНИАН