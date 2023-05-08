Ночью агрессор атаковал столицу десятками дронов-камикадзе.

В ходе ночной атаки над Киевской областью было сбито более 30 вражеских дронов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"По предварительной информации, это были иранские баражирующие боеприпасы Shahed, атаковавшие столицу по разным направлениям. В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30!!! вражеских дронов! Спасибо ПВО!" – говорится в сообщении.

По данным КГВА, в результате падения обломков в столице есть пострадавшие – травмировано 5 человек. Также повреждены автомобили, зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна и фасады.

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"В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован", – сообщили столичные власти.

Ночной обстрел Украины

Минувшей ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты применили значительное количество дронов-камикадзе для нанесения ударов по столице и другим регионам.

При этом южные регионы были дополнительно атакованы ракетами с самолетов стратегической авиации агрессора. Известно, что в Одесской области одна из ракет попала по складам с продовольствием и зоне отдыха.

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