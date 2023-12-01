Движение транспорта перекрыто от улицы Анны Ахматовой в направлении проспекта Николая Бажана.

На левом берегу Киева из-за падения крана на стройке и повреждения трубы водоснабжения перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация и Киевская городская государственная администрация в Telegram. В частности, в Дарницком районе затруднено движение из-за повреждения водопровода на углу ул. Ревуцкого и Тростянецкой.

"В результате падения башенного крана была повреждена труба холодного водоснабжения, что впоследствии привело к затоплению проезжей части на участке улицы Ревуцкого. Данные по пострадавшим не поступали", - говорится в сообщении КГВА.

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В то же время, информация о подтоплениях жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется.

При этом, как сообщает КГГА со ссылкой на патрульную полицию Киева, движение транспорта перекрыто от улицы Анны Ахматовой в направлении проспекта Николая Бажана.

На месте работают специалисты "Киевводоканала" и дорожники для устранения последствий аварии.

Позже в КГГА сообщили, что повреждение водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой локализовано.

"По состоянию на 14:00 все потребители с водоснабжением. Давление в водопроводе в норме", - сказано в сообщении.

Демонтажем строительного крана занимаются городские службы.

Другие инциденты в Украине

В конце ноября из-за непогоды в Украине на 14 автодорогах было перекрыто движение транспорта. В 16 областях были обесточены населенные пункты.

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