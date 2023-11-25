Мужчину задержали после целой серии таких нападений, теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ездил на велосипеде по улицам города и обливал краской случайных прохожих. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что к столичным полицейским обратились несколько жителей Подольского района с жалобой на неизвестного велосипедиста, который облил их одежду красной краской. Начались оперативно-розыскные мероприятия, которые дали результат - подозреваемый был задержан.

Им оказался киевлянин 1981 года рождения, который ранее не был судим. При себе он имел бутылку с красной краской. Она вместе с велосипедом была изъята в качестве вещественных доказательств. Примечательно, что задержанный не смог объяснить правоохранителям, зачем он обливал людей краской.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, то есть хулиганство. По закону ему положено наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет или ареста на 6 месяцев.

На текущий момент полиции известно о 11 пострадавших от действий фигуранта. Сейчас правоохранители призывают других возможных жертв хулигана обратиться к ним с соответствующим заявлением.

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