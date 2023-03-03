В результате сегодняшнего обстрела оккупантами Херсонской области один человек погиб, двое ранены.
Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Херсонская областная военная администрация. "Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что враг снова атаковал село Казацкое Каховского района - два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.
Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать
Россияне уже не раз обстреливали Херсонскую область, есть много разрушений, жертв и пострадавших.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в Херсоне в результате вражеского обстрела обломок от снаряда травмировал работницу одного из предприятий. Пострадавшую госпитализировали.
2 числа стало известно, что в селе Казацкое Бериславского района захватчики сбросили взрывчатку на очередь за гуманитаркой, в результате атаки пострадали девять человек.