В результате вражеского обстрела погиб 33-летний тракторист.

В результате сегодняшнего обстрела оккупантами Херсонской области один человек погиб, двое ранены.

Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Херсонская областная военная администрация. "Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что враг снова атаковал село Казацкое Каховского района - два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Россияне уже не раз обстреливали Херсонскую область, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в Херсоне в результате вражеского обстрела обломок от снаряда травмировал работницу одного из предприятий. Пострадавшую госпитализировали.

2 числа стало известно, что в селе Казацкое Бериславского района захватчики сбросили взрывчатку на очередь за гуманитаркой, в результате атаки пострадали девять человек.

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