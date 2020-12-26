Ссора возникла в 04:30 возле одного из кафе в городе Новая Каховка.

В Херсонской области в результате драки с гражданскими скончался военнослужащий.

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"В воинских частях и учреждениях оперативного командования "Юг" постоянно проводится работа по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины. Несмотря на это, в некоторых случаях военнослужащие подчиненных подразделений продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части", - отмечается в сообщении.

Так, 25 декабря в 04:30 возле одного из кафе в городе Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку. Военнослужащему были нанесены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Сейчас полицейские Новокаховского отдела проводят следственные действия, а командир воинской части - служебное расследование.

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Автор: Юлия Петриченко