Над территорией предприятия виден стоб дыма.

В Харькове произошел пожар на территории лакокрасочного завода "Красный химик".

Об этом сообщает местный портал "ГородХ". В соцсетях появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как с территории предприятия поднимается столб густого черного дыма, подробности инцидента выясняются.

"Я сейчас еду на место. Но могу сказать точно, что это горит не "Коксохим". Пожар произошел на территории завода "Красный Химик". А это совершенно другое предприятие", - сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

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Автор: Юрий Годован