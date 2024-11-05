Девушка сразу после инцидента подала заявление в полицию.

В Киеве в одном из кафе мужчины напали на девушку, которая сделала им замечание из-за использования русского языка. Об этом сообщила сама пострадавшая Екатерина Косецкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел 2 ноября во время того, как она сидела за столиком книжного магазина-кофейни.

"За соседним столиком начали разговаривать на русском языке, что меня очень удивило, ведь на дверях этого замечательного заведения написано единственное вежливое пожелание - не пользоваться русским. Через некоторое время я отреагировала и попросила соблюдать правила заведения и не общаться на языке оккупанта-агрессора на русском", - рассказала девушка.

Екатерина отметила, что попросила об этом мужчин вежливо, однако они отреагировали агрессивно, начали издеваться и выражать пренебрежение к украинскому языку.

""Учи языки" заявил мне (я знаю 5 языков). Еще мне заявили "Ты такая патриотка" - да, я патриотка, националистка своего государства, поэтому сейчас я делаю дроны, являюсь голосом "Музыкантов" что уже 3-тий год в плену (а вообще-то волонтерю еще с 2014-го), была участницей Революции Достоинства. В конце концов, тот, что сидел ближе сначала обматерил меня, а потом начал угрожать моему парню", - продолжила Косецкая.

Девушка отметила, что на всякий случай пыталась снять на камеру агрессию мужчин, однако в тот момент один из нападавших схватил ее за левую руку и силой вырвал телефон.

"Около 20 секунд (тогда это казалось долгими минутами) я беспомощно пыталась вернуть свою вещь у спортивного мужчины, который явно наслаждался процессом, больно выкручивая мне руку. Видимо, его дополнительно радовала большая публика и призывы вызвать полицию. А когда я наконец отобрала телефон, и посмотрела не поврежден ли он - еще раз попытался его отобрать", - продолжила Екатерина.

По ее словам, девушке больно смотреть на то, что за столько лет войны есть люди, которые "до сих пор не дерусифицировались". Девушка добавила:

"...Которые несут в мир язык, на котором убивают наших граждан, язык с помощью которого пытают наших военных и гражданских в плену. Которые наслаждаются притеснением украинского языка, ведь для них правила не писаны. Сейчас не должен стоять вопрос "мне так удобна, у миня есть права"... господа, у вас есть не только права, но и гражданские обязанности, хотя и не всегда они требуются законом".

Она отметила, что подала заявление в полицию, рассмотрение которого пообещали начать 4 ноября. В свою очередь Екатерина подчеркнула, что полицейские отпустили мужчин и якобы "не взяли показания у свидетелей, хотя они были готовы их предоставить".

Скандальные инциденты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, во Львове украинский блогер София Лоран устроила скандал из-за того, что ее выгнали из ресторана, ведь она пыталась рассчитаться карточкой российского банка. По ее словам, "нет никакой разницы", каким банком пользоваться, а также добавила, что карта якобы ей не принадлежит.

Кроме того, она заявила, что общается на русском языке, поскольку на фронте украинские военные также говорят на этом языке, поэтому она считает, что не обязана переходить на украинский.

Также стало известно, что украинская певица Вера Брежнева попала в языковой скандал. Женщину захейтили в сети из-за общения на русском языке.

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