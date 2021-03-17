Обошлось без пострадавших.

В Днепре сегодня ночью прогремел взрыв в отделении"Ощадбанка", расположенном на проспекте Александра Поля.

Об этом пишет "Информатор", публикуя фото с места происшествия. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Местные жители рассказали, что взрыв произошел около 3:20. На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники.

Предварительно установлено, что произошел в районе входа в отделение возле банкомата. Личности ответственных за произошедшее пока не установили. Подробности выясняют правоохранители.

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Автор: Юрий Годован