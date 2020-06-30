В Днепре музыкальный руководитель насиловал ребенка и распространял эти видео в сети
01:29, 30 июня 2020Происшествия
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Мужчина применял психологическое давление. Развратные действия он снимал на видео, а затем распространял детское порно в сети.
Музыкальный руководитель насиловал ребенка / Фото pixabay.com
В Днепре музыкальный руководитель одного из детских коллективов развращал 12-летнюю девочку.
56-летний мужчина неоднократно насиловал ребенка, применяя психологическое давление. Развратные действия он снимал на видео, а после распространял детское порно в сети, сообщили в "Магнолии.ТВ".
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Мужчину задержали, он находится под стражей. Насильнику сообщили о подозрении.
Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. За изнасилование малолетнего ребенка и распространение порно, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области отчим пьян изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.
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