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В Днепре музыкальный руководитель насиловал ребенка и распространял эти видео в сети

01:29, 30 июня 2020
Происшествия
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Музыкальный руководитель насиловал ребенка / Фото pixabay.com

56-летний мужчина неоднократно насиловал ребенка, применяя психологическое давление. Развратные действия он снимал на видео, а после распространял детское порно в сети, сообщили в "Магнолии.ТВ".

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Мужчину задержали, он находится под стражей. Насильнику сообщили о подозрении.

Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. За изнасилование малолетнего ребенка и распространение порно, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области отчим пьян изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.

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