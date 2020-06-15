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В Одесской области пьяный отчим изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу

21:38, 15 июня 2020
Происшествия
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Открыли уголовное дело о насилии / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Котовской местной прокуратуры взят под стражу 36-летний житель указанного района области.

По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии опьянения и применяя физическую силу, изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.

Открыли уголовное дело, ведется расследование.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области арестовали 24-летнего мужчину за изнасилование 14-летней девочки.

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