В Одесской области пьяный отчим изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу
21:38, 15 июня 2020Происшествия
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По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическую силу, изнасиловал свою падчерицу.
Открыли уголовное дело о насилии / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com
В Подольском районе Одесской области арестован мужчина, изнасиловавший свою 14-летнюю падчерицу.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Котовской местной прокуратуры взят под стражу 36-летний житель указанного района области.
По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии опьянения и применяя физическую силу, изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.
Открыли уголовное дело, ведется расследование.
Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области арестовали 24-летнего мужчину за изнасилование 14-летней девочки.
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