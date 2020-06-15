В Одесской области пьяный отчим изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу

По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическую силу, изнасиловал свою падчерицу.

В Подольском районе Одесской области арестован мужчина, изнасиловавший свою 14-летнюю падчерицу. Читайте такжеВ Киеве проверяют факт развращения 13-летней девочки, попавшей в больницу в состоянии опьянения Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Котовской местной прокуратуры взят под стражу 36-летний житель указанного района области. По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии опьянения и применяя физическую силу, изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу. Открыли уголовное дело, ведется расследование. Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области арестовали 24-летнего мужчину за изнасилование 14-летней девочки. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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