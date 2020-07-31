Предшествовал конфликт: стали известны подробности гибели трех человек от взрыва на Черниговщине

Состояние четвертого пострадавшего тяжелое, он находится в областной больнице.

В Черниговской области взрыву, в результате которого вчера вечером во время застолья во дворе погибли двое мужчин и женщина, предшествовал конфликт.

Как сообщил источник в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области, один из участников застолья принес гранату, которая затем взорвалась. Произошло это намеренно или случайно – выясняет следствие. Человек, который принес боеприпас, погиб.

В то же время местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, уточняют, что виновник инцидента ударил женщину, другой мужчина за нее вступился – после этого прогремел взрыв. По предварительной информации, виновник инцидента служил в Афганистане.

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, который сообщал об этом случае на своей странице в Facebook, сегодня во время пресс-брифинга отметил, что следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Не исключено, что боеприпас завезен из зоны АТО/ООС.

По его информации, четвертый пострадавший находится в тяжелом состоянии - его перевели в областную больницу.

В то же время официально в полиции не озвучивают детали инцидента.

«Ходят слухи и об Афганистане, и о АТО, но мы пока этого не подтверждаем. На месте работают правоохранители», - отметили в секторе коммуникаций ГУ ЧП в области.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 июля в селе Новый Быков Бобровицкого района во время застолья во дворе в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин и женщина. Еще один человек с многочисленными повреждениями был доставлен в больницу.

Полиция расследует уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram