22 октября в результате ракетной атаки оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры в Ривне состоялось частичное обесточивание ЧАО "Ривнеазот".
Как сообщили в GROUP DF, произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.
"Из-за отсутствия электроэнергии был остановлен цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры. Усилиями работников остановка цехов была проведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах норм", – заверили в компании
Возобновление деятельности цехов произойдет после восстановления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями. Компания убеждает, что "Ривнеазот" выполнит обязательства по поставкам минеральных удобрений фермерам и агрохолдингам.
В то же время на предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод.
Обстрел Ровенской области: что стоит знать
22 октября рашисты совершили масштабный обстрел энергетических объектов в разных городах Украины.
В частности, были атакованы Волынская, Хмельницкая, Одесская, Кировоградская, Ривненская области.
Ракеты оккупантов попали не только по объектам энергетической системы в Ровенской области, но и по гражданским объектам.
В связи с дефицитом мощностей в Ривне Ривненской области вводят графики ограничения электроснабжения.