Остановлен цех аммиака, цех азотной кислоты, известково-аммиачной селитры и аммиачной селитры

22 октября в результате ракетной атаки оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры в Ривне состоялось частичное обесточивание ЧАО "Ривнеазот".

Как сообщили в GROUP DF, произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

"Из-за отсутствия электроэнергии был остановлен цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры. Усилиями работников остановка цехов была проведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах норм", – заверили в компании

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Возобновление деятельности цехов произойдет после восстановления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями. Компания убеждает, что "Ривнеазот" выполнит обязательства по поставкам минеральных удобрений фермерам и агрохолдингам.

В то же время на предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод.

Обстрел Ровенской области: что стоит знать

22 октября рашисты совершили масштабный обстрел энергетических объектов в разных городах Украины.

В частности, были атакованы Волынская, Хмельницкая, Одесская, Кировоградская, Ривненская области.

Ракеты оккупантов попали не только по объектам энергетической системы в Ровенской области, но и по гражданским объектам.

В связи с дефицитом мощностей в Ривне Ривненской области вводят графики ограничения электроснабжения.

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