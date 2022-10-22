Президент показал последствия одного из ударов.

В ходе массированной атаки по мирным населенным пунктам Украины 22 октября российские оккупанты выпустили 36 ракет. Большинство из них сбили, но есть попадания. На местах работают спасательные службы и энергетики.

Такой информацией поделился президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы — наши герои!", — написал Зеленский.

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Президент также опубликовал фото с последствиями удара по одному из энергетических объектов Украины. Кадр демонстрирует пожар возле электрических вышек, оборванные провода и руины здания.

Массированная атака по Украине 22 октября: основные подробности

Сегодня рашисты совершили очередной масштабный обстрел мирных городов нашей страны. Главной целью оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры. Например, в Луцке один из них полностью уничтожили.

Удары были зафиксированы в Ковеле, Хмельницкой, Одесской, Ривненской и Черкасской областях. После этого во многих населенных пунктах начались проблемы с электричеством, водоснабжением и подключением к интернету.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 7 до 11 утра противник выпустил 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" с десяти стратегических бомбардировщиков.

На местах попаданий работают соответствующие службы. Украинцев призвали экономить электричество, чтобы снизить нагрузку на систему энергоснабжения.

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