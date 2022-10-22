Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек

Ракеты оккупантов попали по объектам энергетической системы в Ривненской области. Под удар попали гражданские объекты.

Об этом рассказал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в эфире телемарафона.

"Энергетические системы Ривненской области сегодня попали под ракетный удар врага. Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава", - говорится в сообщении.

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По словам Коваля, в результате ракетных ударов никто не пострадал, но разрушены гражданские объекты, в том числе частные дома.

В свою очередь мэр Ривне Александр Третьяк сообщил, что в городе проводятся работы по восстановлению электроснабжения, при этом временно будут подавать воду с пониженным давлением.

В связи с дефицитом мощностей в городе и области вводят графики ограничения электроснабжения.

В период пиковой нагрузки электроснабжение будет отсутствовать на следующих улицах:

Коновальца

Волынской Дивизии

Млына

Князя Романа

Богоявленская

частично Гагарина

частично Грушевского

Также будут поочередно применяться стабилизационные отключения на Владимиреччине, Сарненщине, Дубровиччине, Березновщине, Гощанщине, Острожчине, Костопольщине, Коречине, Здолбуновщине.

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Сегодня рашисты совершили очередной масштабный обстрел мирных городов нашей страны. Главной целью оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры. Например, в Луцке один из них полностью уничтожили.

Удары были зафиксированы в Ковеле, Хмельницкой, Одесской, Ривненской и Черкасской областях. После этого во многих населенных пунктах начались проблемы с электричеством, водоснабжением и подключением к интернету.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 7 до 11 утра противник выпустил 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" с десяти стратегических бомбардировщиков.

На местах попаданий работают соответствующие службы. Украинцев призвали экономить электричество, чтобы снизить нагрузку на систему энергоснабжения.

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