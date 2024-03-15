Сейчас известно о двух погибших.

В результате ночной атаки российских оккупантов в Винницкой области умер еще один человек. Об этом сообщил руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам. Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте. Только что стало известно, что в больнице умерла женщина", - заявил он.

Атака по Винницкой области - подробности

Как сообщал УНИАН, ранее в ОГА заявили, что в Винницкой области один человек погиб, еще четверо ранены в результате попадания беспилотника в жилой дом. Попадание произошло во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 20:30, 14 марта.

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В ночь на 11 марта под атакой "Шахедов" был Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в районе плотной жилой застройки "прилетело" по объекту гражданской инфраструктуры.

В ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом. Были разрушены несколько этажей пятиэтажки. Повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.

Впоследствии стало известно о двух погибших и восьми пострадавших людях в результате ночной российской атаки по городу.

12 марта российские оккупационные войска ударили по Днепропетровской области. Ударив по жилым кварталам Кривого Рога, россияне убили пять человек и полсотни ранили. Среди пострадавших - 12 детей, в том числе и двое младенцев. Пятеро взрослых пациентов в тяжелом состоянии. 14 марта в городе было объявлено днем траура по погибшим.

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