Попадание произошло во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 20:30

В Винницкой области один человек погиб, еще четверо ранены в результате попадания беспилотника в жилой дом. Об этом сообщил руководитель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Попадание произошло во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 20:30. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и работают соответствующие спецслужбы.

"Просьба не пренебрегать сигналы воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!", - написал ранее Сергей Борзов.

Видео дня

Позже Воздушные силы сообщили, что "шахеды" с Сумщины залетают на Черниговщину, а также очередная группа беспилотников залетела на Сумщину из Курской области РФ.

Российские атаки на мирное население - детали

В ночь на понедельник, 11 марта, Россия атаковала Харьков беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed", сообщается о попадании.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 01:43 написал, что по городу снова бьют "шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилетело" по объекту гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 10 марта, запустили по украинской территории 39 дронов-камикадзе типа Shahed и ударили по нашей земле четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Уже известно, что в Одесской и Николаевской областях есть "прилеты".

Вас также могут заинтересовать новости: