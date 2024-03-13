Сейчас в больницах находятся 18 пострадавших, из которых семеро детей.

Количество погибших в результате вражеского удара по многоэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области возросло до пяти. Об этом сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Поступила информация о пятом погибшем в результате вчерашней ракетной атаки. Тело мужчины нашли во время разбора завалов на одном из этажей девятиэтажки", - рассказал он.

По его словам, завтра, 14 марта, в городе объявлен днем траура по погибшим.

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Также Ситниченко добавил, что на данный момент стационарно лечится 18 пострадавших людей, из которых семеро детей.

"В тяжелом состоянии до сих пор остаются шесть человек, в том числе один ребенок. Из больницы выписаны два человека, которые продолжат лечиться амбулаторно", - отметил чиновник.

Атака на Кривой Рог 12 марта - детали

Вечером 12 марта российские войска ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Было зафиксировано по меньшей мере три попадания, в частности, в девятиэтажный дом.

По состоянию на вчерашний вечер было известно о трех погибших. Впоследствии их количество увеличилось до четырех.

По данным начальника Криворожской РВА Евгения Ситниченко, ранения различной степени тяжести получили 43 человека, среди них - 12 детей. Самым маленьким всего лишь два и 11 месяцев. Были госпитализированы 20 человек, в том числе 9 детей.

В результате вражеской атаки повреждены 20 многоэтажек, более 400 квартир, 10 автомобилей, два садика, две школы, предприятие, админздание, продовольственные магазины.

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