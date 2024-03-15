Дроны сбивали в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.

Российские оккупанты в ночь на 15 марта нанесли удар по Украине зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 управляемой авиационной ракетой Х-59 и ударными дронами Shahed. Силы ПВО сбили 27 беспилотников.

"В ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников - Приморско-Ахтарск, Курская обл. - рф.)", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Отмечается, что к отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы. Силам ПВО удалось сбить 27 дронов в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.

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Атака на Украину в ночь на 15 марта - что известно

Ночью руководитель Винницкой ОГА Сергей Борзов заявил, что в Винницкой области один человек погиб, еще четверо ранены в результате попадания беспилотника в жилой дом.

Попадание произошло во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 20:30. На месте происшествия велись работы по разбору завалов, а на месте работали все необбходимые спецслужбы.

В свою очередь начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в Киевской области, на подступах к Киеву работает ПВО.

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