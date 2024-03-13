Известно о двух погибших и восьми пострадавших людей в результате ночной российской атаки по городу.

Из-под завалов многоэтажки в Сумах, куда ночью попал российский дрон-камикадзе типа "шахед", достали тело второго погибшего. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время разбора завалов 5-этажного жилого дома сотрудникам ГСЧС деблокировано тело второго погибшего", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в ГСЧС, пока известно о двух погибших и восьми пострадавших людей в результате ночной российской атаки по городу.

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"Работы продолжаются", - добавили в службе.

Удар "шахеда" по многоэтажке в Сумах

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "шахед", один из них попал в многоквартирный дом.

В Сумской ОГА заявили, что в результате удара вспыхнул пожар. Разрушены несколько этажей пятиэтажки. Там добавили, что повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.

Также в ОГА проинформировали, что из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Впоследствии в ГСЧС, сообщили, что на месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека. По информации Сумской городской военной администрации, семеро из десяти пострадавших в результате удара лечатся амбулаторно, трое - в стационарах (состояние двух - тяжелое стабильное, одного - средней тяжести).

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