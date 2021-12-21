Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму.

В Киеве молодые люди спровоцировали конфликт с охранником магазина "Desigual", отказавшись надеть защитную маску. Инцидент перерос в драку.

Об этом сообщает "Оперативный".

Отмечается, что охранник попросил парня и девушку надеть средство индивидуальной защиты, согласно правилам карантина. Однако те отказались, снимая общение на камеру.

Читайте такжеВ Запорожье женщина прогоняла из троллейбуса пассажирку без маски и попала на видеоВпоследствии девушка прорвалась в магазин и начала бегать без маски, игнорируя просьбы охранника и задев товар.

Возмущенный мужчина поднял товар и потребовал, чтобы молодые люди ушли из магазина: "Ты что, вообще уже с ума сошла? Покиньте, пожалуйста!"

"Слышал, что он сказал, да?"- обращается девушка к своему спутнику.

После этого общение между странными посетителями и охранником перешло на повышенные тона. Впоследствии произошла драка, в результате которой секьюрити получил по голове от недоблогера. По данным "Оперативного", мужчине проломили череп.

"Ты Что, Вась!? Потерялся, или что? Пошел отсюда на**р, быстро!"- воскликнул парень, продолжая съемку.

На кадрах видно, что из носа пострадавшего шла кровь. Однако на этом моменте ролик прервался.

По данным "РБК-Украина" после инцидента в магазине вызвали правоохранителей. У секьюрити врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

В то же время неизвестно, задержали ли "блогера" после нападения. Вероятно, он снимал ролик ради хайпа. В пресс-службе столичных копов о происшествии данных пока нет.

Как сообщал УНИАН, мужчина устроил в магазине Запорожья стрельбу. Причиной инцидента стала просьба надеть защитную маску.

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