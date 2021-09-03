Мужчина снял штаны и стал справлять нужду прямо на пол и прилавок с кассой.

В канадском городе Порт-Алберни посетитель справил нужду на прилавок в ответ на просьбу персонала надеть медицинскую маску.

Конфликт случился в заведении быстрого питания Dairy Queen, пишет LawandCrime.com. Мужчина у кассы отказывался надевать маску, однако хотел, чтобы его обслужили.

Сотрудник кафе попросил посетителя соблюдать правила и сказал, что не сможет продать ему что-либо, пока тот без маски.

После непродолжительного эмоционального диалога мужчина ушел, однако вскоре вернулся, снял штаны и стал справлять нужду прямо на пол и прилавок с кассой.

Теперь по видео с камер наблюдения полиция пытается установить личность нарушителя.

Другие неадекватные реакции на просьбу надеть маску

Ранее в России покупатель заявился в супермаркет с мачете, размахивал им и повредил оборудование. Очевидцы утверждали, что мужчина пришел в ярость после просьбы кассира надеть медицинскую маску.

На видео с камер наблюдения заметно, как посетитель магазина что-то говорил сотруднику, а также начал размахивать холодным оружием, бить им об пол и по транспортерной ленте. После "приступа" агрессии дебошир из супермаркета удалился.

В Киеве посетительница супермаркета устроила скандал после просьбы надеть маску. Словесная перепалка чуть не переросла в драку.

А в Мадриде мужчина выбил глаз медику, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски.

Автор: Катерина Комолова