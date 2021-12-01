Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Мужчина устроил в магазине Запорожья стрельбу. Причиной инцидента стала просьба надеть защитную маску.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 29 ноября около 19:35. Результате нападения огнестрельное ранение получил 47-летний работник местного магазина.

По данным полиции, между владельцем магазина и покупателем возник конфликт, потому что покупатель отказался надевать защитную маску.

"В результате возникла драка, покупатель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся уже с оружием в руках. Он совершил из него выстрел в лицо предпринимателю и скрылся", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, нападавший был пьян. Правоохранители изъяли у агрессивного покупателя травматический пистолет, на который у него было разрешение.

Правоохранители открыли производство по части 4 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украину. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на мосту Патона водитель BMW открыл стрельбу из пистолета. Заявитель сообщал, что водитель BMW, двигаясь по мосту, произвел несколько выстрелов в воздух.

Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город" патрульные установили направление движения автомобиля.

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Автор: Анастасия Горбачева