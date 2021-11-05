За прошлый год в результате таких ДТП 599 человек травмировалось и 41 человек погиб.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщили статистические данные о смертельных дорожно-транспортных происшествиях, совершенных несовершеннолетними лицами в прошлом году.

Об этом Белошицкий сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"На самом деле Харьковская история не единственная. Только за прошлый год мы имеем более 400 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, которые совершены несовершеннолетними. В этих дорожно-транспортных происшествиях 599 людей травмировалось, 41 человек, к большому сожалению, погиб", - сказал Белошицкий.

По его словам, эта динамика увеличивается в отрицательную сторону из года в год.

"Нужно ставить вопрос о более жесткой ответственности тех людей, которые позволяют этому случаться. И кстати, очень важный вопрос толерантности, ведь мы понимаем, что родители терпят такое поведение", - отметил Белошицкий.

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобиля без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, который подозревается в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

Автор: Виталий Саенко