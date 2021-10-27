На Закарпатье призывник настолько не хотел идти в армию, что пытался сбежать прямо из военкомата. Мужчина выпрыгнул из окна, когда его привели в участок в Ужгороде для составления протокола - украинец неоднократно уклонялся от явки.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Так, 27 октября правоохранители задержали гражданина Украины, который подлежит призыву на срочную военную службу, однако не спешит идти в армию. Мужчина неоднократно уклонялся от явки в призывной участок и находился в списках на розыск.
Украинца доставили в призывной участок, чтобы там на него составили протокол об административном правонарушении по статье о нарушении законодательства о воинской обязанности и военной службе. Однако мужчина решил "защищаться до последнего". Он выпрыгнул из окна второго этажа военкомата.
Читайте такжеВ аэропорту "Херсон" задержали украинца, который помогал с призывом в армию РФПо данным пресс-службы, своими действиями мужчина подверг опасности собственную жизнь и получил травмы. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
"На данный момент указанный случай изучается органами национальной полиции Украины на предмет наличия в действиях данного гражданина признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса Украины об уклонении от призыва на срочную военную службу", - добавили в пресс-службе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что 1 октября в Украине начался осенний призыв 2021. Правительство установило численность будущих срочников в количестве 13 575 человек
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