Мужчина неоднократно уклонялся от явки в призывной участок и находился в списках на розыск.

На Закарпатье призывник настолько не хотел идти в армию, что пытался сбежать прямо из военкомата. Мужчина выпрыгнул из окна, когда его привели в участок в Ужгороде для составления протокола - украинец неоднократно уклонялся от явки.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Так, 27 октября правоохранители задержали гражданина Украины, который подлежит призыву на срочную военную службу, однако не спешит идти в армию. Мужчина неоднократно уклонялся от явки в призывной участок и находился в списках на розыск.

Украинца доставили в призывной участок, чтобы там на него составили протокол об административном правонарушении по статье о нарушении законодательства о воинской обязанности и военной службе. Однако мужчина решил "защищаться до последнего". Он выпрыгнул из окна второго этажа военкомата.

Читайте такжеВ аэропорту "Херсон" задержали украинца, который помогал с призывом в армию РФПо данным пресс-службы, своими действиями мужчина подверг опасности собственную жизнь и получил травмы. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

"На данный момент указанный случай изучается органами национальной полиции Украины на предмет наличия в действиях данного гражданина признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса Украины об уклонении от призыва на срочную военную службу", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 1 октября в Украине начался осенний призыв 2021. Правительство установило численность будущих срочников в количестве 13 575 человек

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Автор: Полина Кузенко