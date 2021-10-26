Дело расследуется по статье изнасилование.

На Закарпатье полиция начала расследование по факту беременности 11-летней девочки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Анна Дан.

По ее словам, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по признакам ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

"Действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - добавила она.

Читайте такжеВ Одессе 5-летняя девочка каталась на горке и осталась части пальцаСейчас, по данным полиции, в рамках производства будут исследоваться все обстоятельства и детали дела.

Что предшествовало

На Закарпатье нашли самую молодую роженицу в Украине - в Береговской общине живет беременная 11-летняя девочка. Она станет матерью в конце ноября или в первых числах декабря.

Береговский журналист Михаил Папиш на своей странице в Facebook назвал инцидент "сенсационным" и возмутил пользователей цинизмом.

Девочке всего 11 лет, она ждет ребенка и, как узнал журналист из анонимных источников в больнице, является "красивой мамой-цыганочкой". Журналист не указал, для кого именно нужно купить игрушки - для 11-летней девочки или для ее будущего ребенка. Эта ирония возмутила пользователей сети.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Черниговщине 13-летняя родила от 18-летнего любовника. Родителям девочки было известно о ее отношениях со старшим парнем, но они этому не помешали.

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Автор: Наталия Петервари