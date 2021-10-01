Первые отправления в войска ожидаются 5 октября.

С сегодняшнего дня в Украине начинается осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Первые отправления в армию планируется начать 5 октября, завершится призыв 21 декабря, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе напомнили, что правительство установило численность будущих срочников в количестве 13 575 человек, из них:

в ряды Вооруженных сил - 6 500 человек,

Национальной гвардии - 4 775 человек,

Государственной пограничной службы - 1 700 человек,

Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.

Расходы на проведение призыва - 71,1 млн грн - будут осуществляться в пределах соответствующих бюджетных назначений. Для призыва в Вооруженные силы Украины выделено 34,1 млн грн, Национальную гвардию - 25 млн грн, Государственную пограничную службу - 8,9 млн грн, Государственную специальную службу транспорта - 3,1 млн грн.

На срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года призываются граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Отмечается, что проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженных сил Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доли военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет уменьшаться.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не будут подлежать призыву и могут получить отсрочку для получения образования на весь период обучения граждане призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального и / или высшего образования с дневной формой обучения, среди прочего при получении следующей степени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Читайте такжеОсенний призыв-2021: когда стартует срочная служба и сколько юношей заберут в армиюКроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Также, согласно части 15 статьи 17 Закона Украины "Про военный долг и военную службу", в случаях, не предусмотренных настоящим законом, отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам по решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.

В прошлом году осеннему призыву в Украине подлежали 13 570 человек. Общий объем расходов для привлечения граждан на срочную военную службу в октябре-декабре 2020-го составил 58 312 054 грн.

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Автор: Леся Лещенко