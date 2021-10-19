В полиции назвали причину смерти Павлова-младшего / фото Информатор
Стала известна официальная причина смерти брата покойного городского головы Кривого Рога Константина Павлова - Андрея.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.
"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - говорится в сообщении.
Брат Павлов найден мертвым-детали
- 18 октября в Кривом Роге был найден мертвым младший брат покойного мэра города Константина Павлова - Андрей.
- Как утверждал Криворожский блогер Алексей Таймурзин, Андрей Павлов страдал от алкоголизма и, вероятно, умер в результате запоя.
Смерть Константина Павлова
- 15 августа в собственном доме в селе под Кривым Рогом на Днепропетровщине нашли застреленным мэра города Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.
- Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следователи рассматривали несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.
- Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.
- 19 августа Павлова похоронили в Кривом Роге. Попрощаться с ним пришли многие жители города.
- 7 сентября на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк отверг версию преднамеренного убийства мэра Кривого Рога.