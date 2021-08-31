В городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.
Как сообщил УНИАН источник в полиции Одесской области, тело 28-летнего парня нашли повешенным по месту жительства.
Предполагается, что контрактник, служивший в воинской части А2980 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь", совершил самоубийство.
"Причина и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Предсмертной записки не было", – сказал источник.
Читайте такжеВ Днепре повесился подполковник СБУ: при нем была предсмертная запискаПроводится расследование.
По некоторым данным, военнослужащий повесился на телевизионном кабеле.
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