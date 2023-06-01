Мальчик был единственным, кому не сообщили о дате и времени праздника.

Во Львовской школе Марии Покровы разгорелся скандал из-за праздника последнего звонка. На праздничную линейку пригласили всех, кроме мальчика с инвалидностью.

О возмутительной ситуации рассказала мама ученика Галина Амелина в Facebook. По ее словам, на праздновании были все ученики, кроме ее сына.

"Все дети, родители педагоги празднуют и радуются, вовлечены в концерт, пришли в нарядных вышиванках... Но есть один ребенок, для которого нет места в общей радости. Мой сын. Мой ребенок, которому не сообщили о праздновании. Не пригласили и не ждали", - возмутилась мама.

Галина отметила, что все же приехала с сыном Тимуром на праздник, но их там не ждали. Ребенок не понимал, "почему ему, ученику государственной школы, на этом празднике нет места".

Мама подчеркнула, что мальчика не приглашали ни на один праздник с начала учебного года. Кроме того, его игнорировали при организации экскурсий и выступлений.

"Мы так же не были приглашены в музее, в кинотеатр, на праздник вышиванки, и совершенно случайно приехали в школу, когда все дети были приглашены на встречу со спасателями. Ни один педагог или руководитель не сообщили о празднике последнего звонка. Я лично звонила в воскресенье, чтобы узнать о завершении учебного года. Сказали - "в среду", без намека на празднование, без уведомления о времени, формате. Ни одного слова", - рассказала Галина.

Женщина убеждена, что ее сына заставляют уйти из школы. Более того, раньше руководству школы это уже удавалось. Детей с инвалидностью в этой школе травят не впервые, но всегда безнаказанно. Еще более интересно то, что школой руководит священнослужитель греко-католической епархии отец Мостовой.

Мама публично обратилась в соответствующие государственные учреждения с заявлением о буллинге и травле ребенка с инвалидностью во львовской школе Марии Покровы для глухих детей.

"Когда кто-то надевает рясу и травит ребенка с инвалидностью, отмежевывая его от общества, это должно быть наказано", - убеждена Галина.

Буллинг в Украине

К сожалению, случаи буллинга в Украине не утихают. Иногда к преступлениям в отношении детей причастны даже учителя.

Отметим, что согласно текущему законодательству, дети, которые травят других, не несут за это никакой уголовной ответственности до 16 лет. За это предусмотрены лишь принудительные меры воспитательного характера (для детей от 11 до 16 лет).

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