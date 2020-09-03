Ребенок спал на земле, выстилая свои школьные тетради.

В Одессе обнаружили 9-летнего мальчика-инвалида, жившего с родителями в парке.

Об этом в Facebook сообщил замначальника отдела ювенальной превенции одноименного управления регионального главка Нацполиции Дмитрий Ревун.

По его словам, об этом ребенке, три дня спавшем под открытым небом - под забором, сообщили очевидцы.

«Среди куч экскрементов бездомных, возле пня, на котором лежит брошенная кем-то иконка, где разбросаны шприцы и пустые конвалюты от наркотических медикаментов, ребенок с инвалидностью играет с котом, не отходя от мамы, которая тоже имеет инвалидность», - написал Ревун.

Указанный 9-летний ребенок спал на земле, выстилая свои школьные тетради.

«Его отец - сирота, которого ничем не наградила судьба, а общество и государство ничем ему не помогли. Как и многие из числа сирот отец ребенка, остался «за бортом» и допускал ошибки, много ошибок, за которые расплачивается не только он сам», - рассказал полицейский.

Эта семья, лишившись временного жилья и работы, ушла жить в парк - напротив своего дома. Ребенка отвезли в больницу, откуда затем направят в центр социально-психологической реабилитации детей.

Ревун также описал, как тяжело восприняли расставание родители и мальчик, но отмечает, что оставлять ребенка на улице нельзя. Полицейский отметил, что намерен помочь этой семье, помимо своих прямых функциональных задач.

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Автор: Лариса Козовая