Машина, за рулем которой был народный избранник, стоит более трех миллионов гривень, выяснили журналисты.

Нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко за 40 минут до смертельной аварии, в результате которой погибла девушка, за рулем авто Mercedes-Benz GLE 300D нарушил правила дорожного движения - серьезно превысил скорость.

Народный избранник на машине на участке трассы Киев-Чоп в Житомирской области двигался со скоростью более 160 километров в час (разрешенная скорость составляет 110 км/ч), и из-за этого был сгенерирован штраф в сумме 340 гривень, сообщает проект "Радио свобода" под названием "Схемы", ссылаясь на сведения сервиса для проверки административных правонарушений МВД.

Журналисты отметили, что пока неизвестно, какая была скорость авто позже - в момент аварии. Также журналисты узнали, что иномарка, за рулем которой был политик, принадлежит его гражданской жене Екатерине Вайдич - машина стала ее собственностью в сентябре этого года.

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"По данным сервиса МВД, в 9:03 камеры зафиксировали скорость, с которой народный депутат Николаенко на машине Mercedes-Benz GLE 300D двигался по трассе Киев-Чоп в районе села Новогородецкое под Житомиром - она составляла 165 км/ч. При этом радар системы МВД зафиксировал несколько более низкую скорость - 162 км/ч...", - отмечается в материале.

По сведениям сервиса МВД за машиной, попавшей в ДТП, с апреля зафиксировано девять случаев нарушения режима скорости движения. Стоит отметить что, согласно данным официального дилера, Mercedes-Benz GLE 300D в Украине примерно стоит более трех миллионов гривень.

Андрей Николаенко попал в ДТП на Житомирской трассе - сегодня это стоит знать

3 ноября стало известно, что в Житомирской области народный депутат за рулем машины Mercedes-Benz GLE наехал на девушку-пешехода, и она погибла. Смертельная авария произошла в тот момент, когда политик двигался в направлении города Чоп в крайней левой полосе трассы.

СМИ узнали, что жертвой ДТП стала 18-летняя Виктория Назарова. Нардеп Андрей Николаенко признал, что под колесами машины, которой он управлял, погиб человек. Народный избранник уверял, что не нарушал правила дорожного движения и был трезвым.

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