Глава МВД Игорь Клименко отметил, что понимает военных, которые давно воюют и хотят демобилизоваться.

Министр МВД Игорь Клименко считает, что сейчас в Украине нет условий для проведения демобилизации военнослужащих. По его словам, на фронте нужны опытные бойцы, которые уже воюют более двух лет.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". Клименко отметил, что обсуждал эту тему с командирами, которые находятся на линии огня. Они пришли к выводу, что если демобилизовать тех, кто воюет 2 года, то есть угроза обвала фронта.

"Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обвалить фронт", - подчеркнул министр.

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Он отметил, что понимает военных, которые давно воюют и хотят демобилизоваться, но ситуация на фронте и в целом в Украине пока не позволяет этого сделать. Фронт нуждается в опытных военных.

По мнению Клименко, разговоры о "большей демобилизации" могут быть только тогда, когда появятся новые военные с опытом. В частности, люди, которые сейчас тренируются, станут опытными военными через несколько месяцев.

"Чтобы удержать, нам нужны опытные военные. Например, эти люди, которые сейчас тренируются на полигоне, они станут опытными военными через несколько месяцев... Если будет два склада, тогда мы сможем говорить о какой-то большей демобилизации", - подытожил глава МВД.

Демобилизация военных

Недавно нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что если в течение следующих 3-4 месяцев будет такая же положительная динамика мобилизации, тогда в октябре будет возможно рассмотрение проекта закона о демобилизации.

Однако заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Максим Жорин отмечает, что сейчас при любых показателях набора в армию демобилизация украинских военнослужащих пока невозможна.

По его мнению, прежде всего необходимо говорить о решении проблемных вопросов с нехваткой личного состава, которые есть.

"Затем об адекватной ротации и возможности отдыха и восстановления для бригад, которые выходят из наиболее активных участков фронта. Потому что пока "отдых" выглядит просто как переброска на более спокойные участки", - добавил Жорин.

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