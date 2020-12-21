Обе медицинские работницы госпитализированы в травматологическое отделение.

В Киеве пьяный мужчина в состоянии агрессии избил бригаду медиков "скорой", которые приехали ему на помощь.

Как сообщили в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи на Facebook-странице, инцидент произошел в воскресенье, 20 декабря.

Читайте такжеВ Донецкой области мать избила девушку-медика, требуя проведения ПЦР-теста для ребенкаОтмечается, что в результате действий неадекватного пациента пострадали две женщины-медика - 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра.

"Силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру... Первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая – закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение", – говорится в сообщении.

При этом медики отмечают, что "ни разу нападавшие не понесли ответственность за свои агрессивные действия по отношению к медикам при исполнении ими служебных обязанностей": "Существующее законодательство не дает возможности это сделать. А безнаказанность, как известно, лишь множит агрессию, делая бригады ЭМП и других медиков беззащитными в таких случаях".

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Автор: Катерина Шварц