Суд избрал для него круглосуточный домашний арест.

Несовершеннолетнему, который подозревается в совершении резонансного дорожно-транспортного происшествия в Луцке, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня, 14 декабря, Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал подозреваемому домашний арест", - сказано в сообщении.

Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Наезд на пешеходов в Луцке

Как сообщал УНИАН, авария произошла в воскресенье, 12 декабря, около 14 часов, на проспекте Соборности в Луцке. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от экипажа патрульных, промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу и врезался в дерево и дорожный знак.

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После совершения ДТП водитель и двое пассажиров транспортного средства пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и неравнодушные граждане.

В результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя женщина, ее 5-летний сын - в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Автор: Дмитрий Хилюк