В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия в Луцке.
Ролик опубликован в Instagram.
По словам автора видео, момент ДТП попал на камеру видеорегистратора в его автомобиле.
На видео можно увидеть, как Renault Megane проезжает на красный сигнал светофора и сбивает пятерых пешеходов, которые переходят проезжую часть на пешеходном переходе.
Как известно, в автомобиле в этот момент находились трое подростков. Автомобиль пересек двойную сплошную, после чего водитель и пассажиры пытались сбежать от патрульных. Побег они снимали на видео.
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Авария произошла сегодня около 15:00 на проспекте Соборности. Водитель Renault Megane, убегая от полицейских, сбил пешеходов.
После этого он не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком.
Травмы различной степени тяжести получили 5 человек, среди них - ребенок, которого госпитализировали.
После столкновения трое подростков пытались скрыться с места происшествия.