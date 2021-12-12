В аварии пострадали 5 человек.

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия в Луцке.

Ролик опубликован в Instagram.

По словам автора видео, момент ДТП попал на камеру видеорегистратора в его автомобиле.

На видео можно увидеть, как Renault Megane проезжает на красный сигнал светофора и сбивает пятерых пешеходов, которые переходят проезжую часть на пешеходном переходе.

Как известно, в автомобиле в этот момент находились трое подростков. Автомобиль пересек двойную сплошную, после чего водитель и пассажиры пытались сбежать от патрульных. Побег они снимали на видео.

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Авария произошла сегодня около 15:00 на проспекте Соборности. Водитель Renault Megane, убегая от полицейских, сбил пешеходов.

После этого он не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком.

Травмы различной степени тяжести получили 5 человек, среди них - ребенок, которого госпитализировали.

После столкновения трое подростков пытались скрыться с места происшествия.

Автор: Людмила Жерновская