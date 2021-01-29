Подростки играли в карты, громко слушали музыку и смеялись на одном из кладбищ.

На Киевщине подростки сняли на видео, как развлекаются на территории кладбища.

Читайте такжеВ Никополе мужчина взорвал взрывчатку возле детского сада (видео)Об этом сообщают в полиции Киевской области.

Видео с ночными развлечениями группы подростков на одном из кладбищ Белоцерковского района полицейские обнаружили в одной из социальных сетей.

Работники Белоцерковского районного управления полиции установили, что такие "развлечения" отсняли и выложили в Интернет шестеро подростков в возрасте 12-15 лет, все жители села Руда.

Подростки рассказали, что развлекаясь на кладбище, они играли в карты, громко слушали музыку, смеялись.

По данному факту следователи Белоцерковского районного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Автор: УНИАН