На данный момент не сообщается, в рамках какого дела ведутся следственные действия.

Правоохранители взялись за мэра Одессы Геннадия Труханова. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу, 23 декабря, допрашиваю политика.

По данным одесского издания "Думская", Труханов на допросе в НАБУ, но не сообщается в рамках какого именно дела.

Журналисты УНИАН обратились за комментариям к компетентным органам, но информацию о допросе Труханова не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Обыски в мэрии Одессы - что известно

5 декабря в Одессе правоохранители задержали участников преступной группировки, которая контролровала бюджет города и мэрию.

При этом среди подозреваемых оказался одесский бизнесмен, экс-депутат одесского горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман, а также экс-нардеп Александр Грановский. 7 декабря ВАКС арестовал Кауфмана с возможностью выйти под залог в размере 129 миллионов гривень, чеем бизнесмен воспользовался, поэтому вышел из СИЗО.

8 декабря суд арестовал Грановского с возможностью выйти под залог в размере 124 миллионов гривень. Кроме того, арестовали и доверенное лицо преступной организации. Подозревемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 19,8 миллиона гривень.

9 декабря правоохранители сообщили о подозрении во взяточничестве трем вице-мэрам Одессы, которых контролировали известный бизнесмен Борис Кауфман и экс-нардепутат Александр Грановский.

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