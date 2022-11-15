Бывшего народного депутата Украины Александра Грановского считают организатором коррупционной схемы.

НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в организации продаж минеральных удобрений "Одесского припортового завода" по заниженным ценам.

"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы причинения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", - говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что разыскивается Александр Грановский, которому 21 октября было сообщено о подозрении.

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Дело Грановского: детали

21 октября НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении бывшему депутату ВР VIII созыва Александру Грановскому в организации схемы по продаже минеральных удобрений ОПЗ по заниженным ценам.

В рамках расследования установлено, что в марте-декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

В соответствии с оформленными сделками, частная компания якобы перепродавала продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики по рыночным ценам, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод".

Как следствие "ОПЗ" недополучил прибыли на сумму около 93,3 млн грн.