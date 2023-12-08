Трагедия произошла в частном доме одного из сел Коростенского района.

Сегодня на Житомирской области во время тушения пожара в частном доме в дальней комнате обнаружены тела трех детей в возрасте от 2 до 5 лет. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

В 13:32 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Вербовка Коростенского района, где проживает женщина с тремя детьми.

Сказано, что на место происшествия было скоординировано два отделения спасателей. "Руководитель гашения по прибытию принял решение вызвать на помощь работников МПО с. Белокоровичи, а крестьяне еще вызвали МПО с. Большой Дивлин", - отмечают в ГСЧС.

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Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили в дальней комнате тела троих детей. Также сообщается, что их мать получила ожоги.

Пожар локализовали в 14:04, а ликвидировали в 15:00. Спасатели отмечают, что огнем уничтожена кровля дома и частично перекрытие, упавшее внутрь. "Вероятно причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", - сообщает ГСЧС.

Другие трагические пожары

Как сообщал УНИАН, в январе 2023 года в Одесской области, в селе Белино Подольского района в результате пожара погибли четыре человека, среди которых трое маленьких детей.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области отмечало, что пожар ликвидирован на общей площади около 80 кв. м. В результате пожара погибла мать 1991 года рождения, двое ее детей 2018 и 2019 годов рождения и племянник 2020 года рождения.

Также пострадал мужчина 1991 года рождения (отец), который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован.

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