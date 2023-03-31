Свои услуги таможенники оценивали от 200 грн до 400 долларов.

В прошлом месяце стало известно, что правоохранители разоблачили на таможне преступления, которые нанесли государству ущерб на почти 400 млн грн. Теперь стало известно о систематическом взяточничестве среди руководства Житомирской таможни.

Как сообщает Офис генерального прокурора, задержана глава Житомирской таможни, начальник отдела, а также таможенный брокер – по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, они систематически получали неправомерную выгоду за беспрепятственное оформление товаров, которые завозятся на таможенную территорию Украины.

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Так, задержанные организовали механизм таможенного оформления импортных товаров, предлагая предоставление незаконных услуг по сокрытию товара от таможенного контроля и подмены номенклатуры.

"Цены на такие услуги колебались от 200 грн до 400 долларов за одну декларацию, в зависимости от вида услуги, номенклатуры товара и страны его происхождения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проведения досудебного расследования задокументировано несколько эпизодов передачи задержанным денежных средств.

"Во время получения 2 тыс. долларов и 50 тыс. грн правоохранители задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины", – сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании мер пресечения.

Ситуация на таможне

В течение последних недель правоохранители информировали о многочисленных эпизодах разоблачения нарушений на таможне. Как информировало Государственное бюро расследований, разоблачены преступления, нанесшие государству ущерб на почти 400 млн грн. всего в прошлом году о нарушениях в таможенной сфере расследовали более полутысячи дел.

В начале февраля Кабинет министров уволил руководящий состав таможни, вскоре стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят совместные обыски по всей вертикали таможни.

В этом месяце в правительстве объявили о новой стратегии реформирования таможни, которая будет предусматривать ее интеграцию с ЕС и совместный контроль на западной границе.

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