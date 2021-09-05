Правоохранители сообщили, где может находиться пропавший ребенок.

В поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района Запорожской области пропал местный житель – 11 летний Максим Самофалов. Мальчик ушел из дома днем 29 августа и так и не вернулся. У ребенка не было при себе мобильного телефона.

Поиски мальчика продолжались по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Запорожье.

По сведениям правоохранителей, к поискам ребенка привлекли кинологов и нацгвардейцев.

Полицейские узнали, что ребенок может находиться в Запорожье или в Мелитополе.

Мальчик родился 23 июля 2010 года, он учился в 5 классе школы-интерната, расположенной в селе Терпенье Мелитопольского района.

Примети пропавшего мальчика: худощавый, рост около 120 см, зеленые глаза, короткостриженый, волосы русые. На ребенке были шорты и черная футболка.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк