Из-за осложненных погодных условий спустить польского туриста сразу не смогли.

Вблизи горы Поп Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 января в 14:50 на служебный телефон начальника 4-й специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили сигнал о том, что за определенными координатами вблизи горы Поп травмировался иностранный турист", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что польский турист решил сам пойти в горы, но из-за сильного ветра и снега выбился из сил. На телефоне у него была установлена система GPS, которую обслуживала американская компания. Турист сбросил SOS-SMS, из компании позвонили карпатским спасателям и сказали, где искать.

Для оказания помощи пострадавшему были направлены дежурные спасатели поисково-спасательного поста Яворник в составе трех человек.

Уже в 16:12 пострадавшего нашли, на тот момент его сильно замело снегом. Нерадивым туристом оказался гражданин Польши.

Его сопроводили на гору Поп Иван к месту дислокации спасателей. Однако из-за осложненных погодных условий спуск травмированного с вершины горы запланирован на 18 января.

"Погодные условия на горе Поп Иван: температура воздуха -13 градусов мороза, порывы ветра до 20 м/с, видимость до 10 м", - добавили в ГСЧС.

Трагедия на Говерле - что известно

Ранее трагический случай произошел в Ивано-Франковской области. При восхождении на гору Говерлу один человек погиб - женщина 1965 года рождения. При этом мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали к спортивной базе "Заросляк" и передали медикам. В 14:30 другую травмированную туристку - женщину 1989 года рождения, спасатели нашли и сопроводили к врачам.

В ГСЧС сообщили, что пострадавшие туристы из города Южное Одесской области.

Позже стало известно, что на Говерлу поднимались девушка, ее жених и его мать. До вершины горы не дошли метров 800 из-за льда и ветра. Потому начали спускаться назад, но поскользнулись. Их унесло с горы.

Правоохранители открыли дело и квалифицировали трагедию как несчастный случай.

Вас также могут заинтересовать новости: