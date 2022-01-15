Дело квалифицировали как несчастный случай.

Правоохранители занялись трагической гибелью туристки из Одесской области при восхождении на Говерлу. Дело квалифицировали как несчастный случай.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"15 января в 13:40 на линию "102" поступило сообщение от спасателей, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу три человека сдвинулись в обрыв. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что в результате падения 57-женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. Все они жители Одесской области. После падения 32-летняя женщина смогла позвонить по телефону спасателям и сообщить о случившемся", - говорится в сообщении.

Отмечается что проведение поисково-спасательных работ было затруднено сложными погодными условиями и сильным порывистым ветром. Правоохранители осмотрели тело погибшей и не обнаружили следов насильственной смерти.

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Трагедия на Говерле - что известно

В Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерлу один человек погиб, еще двое получили травмы. В ГСЧС сообщили, что пострадавшие туристы из города Южное Одесской области.

По состоянию на 14:40, мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали к спортивной базе "Заросляк" и передали медикам. В 14:30 другую травмированную туристку - женщину 1989 года рождения, спасатели нашли, организовано ее сопровождение. Еще одна женщина 1965 года рождения погибла.

Позже стало известно, что на Говерлу поднимались девушка, ее жених и его мать. До вершины горы не дошли метров 800 из-за льда и ветра. Потому начали спускаться назад, но поскользнулись. Их унесло с горы.

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